İranlı şarkıcı sahte pasaportla yakalandı!

Siyam adıyla sosyal medyada yayınlanan şarkıları 1 milyonu aşkın dinlenen ve Türkiye'de ikamet eden İran uyruklu Sıamak Shabdel Borhan eşiyle birlikte sahte pasaportla Almanya'ya gitmek üzereyken yakalanacağını anlayınca Tahran uçağına binerken yakalandılar. İranlı şarkıcı hem Berlin uçağına hem de Tahran uçağına check-in yaptığı ortaya çıktı

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, Türkiye'de ikamet izni olan İran uyruklu şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan ve eşi Sahar Heıdrızad Ghezeljeh Almanya'ya kaçak yolla gitmek için bir plan yaptı.