Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İranlı şarkıcı sahte pasaportla yakalandı!

İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı!

Siyam adlı ile tanınan ve Türkiye'de yaşayan İran uyruklu Sıamak Shabdel Borhan, eşiyle birlikte sahte pasaport ile Almanya'ya gitmek isterken havalimanında yakalandı

Giriş: 22.05.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
İranlı şarkıcı sahte pasaportla yakalandı!
İranlı şarkıcı sahte pasaportla yakalandı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Siyam adıyla sosyal medyada yayınlanan şarkıları 1 milyonu aşkın dinlenen ve Türkiye'de ikamet eden İran uyruklu Sıamak Shabdel Borhan eşiyle birlikte sahte pasaportla Almanya'ya gitmek üzereyken yakalanacağını anlayınca Tahran uçağına binerken yakalandılar. İranlı şarkıcı hem Berlin uçağına hem de Tahran uçağına check-in yaptığı ortaya çıktı

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, Türkiye'de ikamet izni olan İran uyruklu şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan ve eşi Sahar Heıdrızad Ghezeljeh Almanya'ya kaçak yolla gitmek için bir plan yaptı.

Şarkıcı ve eşi yolculuk öncesi hem Tahran hem de Almanya'nın Berlin uçağına check-in yaptı. İran pasaportuyla kontrol noktasına gelen çift Tahran uçuş biletiyle pasaport kontrolünü geçti. Planlarında aksilik yaşanmadığını anlayan çift daha önce check-in yaptığı Berlin uçağının bulunduğu kapıya gitti. Şarkıcı Borhan ve eşi buradaki görevlilere çantasında bulunan sahte Kolombiya ve İngiltere pasaportlarını gösterdi.

PASAPORTLARIN SAHTE OLDUĞU ANLAŞILINCA KAÇTILAR

Bu arada İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı risk analiz birimi belge inceleme ekipleri İran uyruklu Borhan'ı pasaport kontrol noktasından geçişinden itibaren yakın takibe aldı. Bunun üzerine iki yolcuda kameralarca an be an izlendi. İranlı çiftin Berlin uçağının kapısına gittiği tespit edildi. Polis ekipleri burada yer hizmetleri personeliyle irtibata geçerek durdurulmasını istedi. Personel tarafından pasaportlarına el konulan Sahar Heıdrızad Ghezeljeh olay yerinden kaçarken, İranlı şarkıcı ise personel tarafından oturma alanında beklemesi istendi. Kısa bir süre sonra İranlı şarkıcı da bulunduğu yerden uzaklaştı.

İRAN'A KAÇMAK İSTEDİLER POLİSE YAKALANDILAR

Eşiyle kısa bir süre telefonla görüştüğü tespit edilen Sıamak Shabdel Borhan, Almanya'ya gidiş planı gerçekleşmeyince ellerinde bulunan Tahran biletiyle İran'a gitmek için uçağın bulunduğu kapıya gittiler. Burada yapılan kontrollerin ardından uçağa binen çift polis tarafından İran uçağından indirildi. İranlı şarkıcı ve eşi göz altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.