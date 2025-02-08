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        Haberler Dünya İran lideri Hamaney ABD ile müzakerelere karşı çıktı | Dış Haberler

        İran lideri Hamaney ABD ile müzakerelere karşı çıktı

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkenin lideri Ali Hamaney'in ABD ile müzakerelere karşı çıktığı açıklamasının ardından, bu talimat doğrultusunda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a ABD ile müzakere planından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Pezeşkiyan ise, ülkenin sorunlarının Hamaney'in vizyonunun uygulanmasıyla çözüleceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:20
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        Hamaney ABD ile müzakere istemedi
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        Başkent Tahran'da askeri yetkililerin katıldığı bir konferansta konuşan Kalibaf, İran lideri Hamaney'in ABD ile müzakereye yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

        İran liderinin uzlaşma ve müzakere konusunda net ve şeffaf bir tavır sergilediğini söyleyen Kalibaf, "Cumhurbaşkanı ile hükümet üyeleri kesinlikle Rehber'in (Hamaney) emirleri doğrultusunda işleri ilerletmelidir. Bu ortamda iki kutupluluk oluşturulmamalı, müzakere karşıtları ve müzakere taraftarları oluşturmamalıyız." dedi.

        Kalibaf, Hamaney'in yalnızca ABD ile müzakerelere karşı çıktığını çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan tek taraflı çekildiğini hatırlatarak, "Önceki hükümet nükleer anlaşma konusunda Avrupa ile müzakere yaptı. Trump, şehid (Kasım) Süleymani'nin katilidir ve Rehber'in ABD ile müzakere etmenin onurlu olmadığını söylemesi doğrudur. Ayrıca Trump'ın imzaladığı belgenin anlamı, İran'ın füze, nükleer ve diğer askeri alanlarda silahsızlandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

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        Pezeşkiyan'dan cevap

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ile müzakerelere karşı çıktığı açıklamasının ardından ABD'nin yaptırımlarıyla gerilemeyeceklerini belirterek, "Düşmanlar bizi yaptırımlarla kuşatarak açlıktan öleceğimizi sanıyor fakat öyle değil." dedi.

        Pezeşkiyan, Kirman eyaletine bağlı Sircan kentine yaptığı ziyaret sırasında konuşma yaptı.

        Ülkenin sorunlarının İran lideri Hamaney'in vizyonunun uygulanmasıyla çözüleceğini söyleyen Pezeşkiyan, "Bugün bölge ülkelerinden hiçbir eksiğimiz yok. Bölgenin en iyi ülkesi olabiliriz. Mevcut durumun üstesinden gelebiliriz, kapasitemiz çok yüksek." diye konuştu.

        ABD'nin ülkesine tek taraflı yaptırımlarına işaret eden Pezeşkiyan, "Düşmanlar yaptırımlarla bizi kuşatarak açlıktan öleceğimizi sanıyor fakat öyle değil. Zirveye güçle ulaşacak, her alanda bölgede birinci sırada yer alabilecek kapasitedeyiz." ifadelerini kullandı.

        İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri, yaptırımların kaldırılması için son zamanlarda ABD ile nükleer müzakerelere hazır olduklarının mesajını veriyordu.

        ABD'de yeniden başkan seçilen ve Tahran'a ağır yaptırımların mimarı Donald Trump da İran ile nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu söylemişti.

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        #ABD
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