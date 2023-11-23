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        Haberler Dünya Ortadoğu İran: İsrail ateşkese uymazsa savaş bölgeye yayılır

        İran: İsrail ateşkese uymazsa savaş bölgeye yayılır

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkese ilişkin, "İsrail ateşkese uymazsa savaş bölgeye yayılır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 00:30 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:30
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        İran: İsrail ateşkese uymazsa savaş bölgeye yayılır
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        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Abdullahiyan, Hamas'ın insani ara konusunda aldığı kararı desteklediklerini belirterek, "48 günlük direniş sonucunda ABD ve İsrail savaş yoluyla esirlerini kurtaramayacaklarını ve Hamas’ı yok edemeyeceklerini gördüler." dedi.

        "BURASI BİZİM BÖLGEMİZ VE KİMSE İLE DE ŞAKAMIZ YOK"

        İsrail'in Hamas ile kararlaştırılan insani araya bağlı kalması gerektiği konusunda uyaran Abdullahiyan, "Gazze'de ateşkesin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Daha öncede söylediğimiz gibi, burası bizim bölgemiz ve kimse ile de şakamız yok. İsrail ateşkese bağlı kalmalı" ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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