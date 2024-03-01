İran'da parlamento seçimleri ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı

İran'da parlamento seçimleri ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı

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İran'da 12. Dönem Millet Vekilliği ve İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı.

Ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00 itibarıyla seçmenler oy vermeye başladı.

HAMANEY OYUNU KULLANDI İran lideri Ali Hamaney, 12. Dönem Millet Vekili ve 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'daki kabullerini gerçekleştirdiği salonda oy kullandı. Hamaney, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.