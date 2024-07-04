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        Haberler Dünya İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi: Reformist Pezeşkiyan ve muhafazakar Celili son mitinglerini düzenledi | Dış Haberler

        İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi: Reformist Pezeşkiyan ve muhafazakar Celili son mitinglerini düzenledi

        İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinden bir hafta sonra 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, ikinci tura kaldı. İki aday da yarın yapılacak ikinci tur seçimlerinden önceki son mitinglerini düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 00:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 01:47
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        İran'da son mitingler düzenlendi
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        İran'da yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için kampanya sürecinin dolmasına saatler kala reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, Tahran'da mitingler düzenledi.

        Reformist aday Pezeşkiyan, mitingini Tahran'daki Şehid Haydarniya Stadyumu'nda, muhafazakar aday Celili ise İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

        Pezeşkiyan'ın mitingine reformistlerin önde gelen isimleri, eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Tayyipniya da katıldı.

        Mitingte konuşan Pezeşkiyan, "Ben, yalandan, ayrımcılıktan, toplumda insanların haklarının görmezden gelinmesinden rahatsızım. Başı dik bir İran istiyorum." dedi.

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        Pezeşkiyan, "Yaşadığım sürece İran halkının haklarını savunacağıma söz veriyorum. Ben paraya, mevkiye ya da güce bağımlı değilim." ifadelerini kullandı.

        REİSİ'NİN AİLESİNDEN CELİLİ'YE DESTEK MEKTUBU

        Muhafazakar Celili'nin mitinginde ise 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ailesinin Celili'ye destek mektubu okundu.

        İlk turdaki muhafazakar aday Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın seçim merkezinin lideri Ali Nikzad ile İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki kamu iktisadi teşebbüsü İmam Humeyni Fermanı İcra Kurulu Başkanı Perviz Fettah'ın da katıldığı mitingde konuşan Celili, "Bugün İran'ın dünyadaki etkisinin artmasını istediğiniz için bu yola çıktım." diye konuştu.

        Celili, "İran, ülkenin imkanlarını kullanıp toplumda umutsuzluk uyandıran ve sadece 'yapılamaz' diyen birkaç kişinin değil, tüm halkındır. Milletimiz 'yapılabilir' diyor ve biz yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

        İran'da 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, 5 Temmuz'daki ikinci tura kalmıştı.

        Yüzde 40 katılım oranıyla ülke tarihindeki en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi olan birinci turda Pezeşkiyan, oyların yüzde 42,5'ini alırken Celili'nin oyu yüzde 38,6 olmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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