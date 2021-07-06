İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den özür

Ülkenin muhtelif bölgelerinde yapımı tamamlanan serbest ticaret bölgeleri ve sanayi sitelerinin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, burada yaptığı konuşmada elektrik kesintileriyle ilgili açıklamada bulundu.
Aşırı sıcaklar nedeniyle 2-3 haftadır 24 saat düzeli bir şekilde elektrik veremediklerini ancak halkın 2-3 saatlik kesintinin ne zaman olacağını bilmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Meydana gelen teknik sorun nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine gitmek zorunda kaldık.
Teknik arızanın detayına girmek istemiyorum ancak tüm ülkenin elektrik sisteminin ani bir sorunla karşılaşmaması ve devreden çıkmaması için kesinti yapmak zorunda kaldık. Sistemde ani bir sorun olursa tüm ülkenin elektriği riske girer. Bu günlerde kesintilerden kaynaklı sıkıntı yaşayan halktan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bazı ülkelerde ve Avrupa'da da genel elektrik sisteminin çökmesi gibi sorunların yaşandığını ve bu durumda 24 saat elektrik verilemediğini söyleyen Ruhani, bu tür risklerle karşı karşıya kalmamak için bazı bölgelerde otomatik kesinti yaşandığını belirtti.
Buşehr'de bin megavat elektrik üreten nükleer santralin bir iki defa devre dışı kaldığını ancak şimdi tekrar faaliyete geçtiğini aktaran Ruhani, elektriğin önemine işaret ederek şunları kaydetti:
"Halktan bu günlerde yardımcı olmalarını rica ediyorum. Başka çaremiz yok. Enerji Bakanlığı bu konuda kusurlu değil. Farklı nedenlerden kaynaklanıyor bu kesinti. Enerji Bakanı bu konuda halkı bilgilendirmelidir."
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