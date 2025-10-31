Habertürk
        Haberler Dünya İran: ABD'nin nükleer testleri ciddi tehdit | Dış Haberler

        İran: ABD'nin nükleer testleri ciddi tehdit

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin nükleer silah testlerine başlama kararının "uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit" olduğunu belirtti. Erakçi, "Aynı zorba, İran'ın barışçıl nükleer programını şeytanlaştırıyor." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 00:17 Güncelleme: 31.10.2025 - 00:33
        İran: ABD'nin nükleer testleri ciddi tehdit
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine nükleer silah testlerine başlanması talimatı vermesinin "uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit" olduğunu ifade etti.

        Erakçi, Amerikan merkezli X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın, Pentagon'a nükleer silah testlerine "derhal" başlama talimatı vermesine tepki gösterdi.

        ABD yönetimini "nükleer silahlı bir zorba" olarak nitelendiren Erakçi, "Aynı zorba, İran'ın barışçıl nükleer programını şeytanlaştırıyor ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek, güvenlikli nükleer tesislerimize daha fazla saldırı düzenlemekle tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin dünyada nükleer silahların yayılması açısından "en tehlikeli risk" olduğunu söyleyen Erakçi, "Nükleer denemelerin yeniden başlayacağının duyurulması, gerici ve sorumsuz bir hareket olup uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdittir. Dünya, ABD'nin bu tür iğrenç silahların yayılmasını normalleştirmesinden sorumlu tutulması için birleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

        İran'ın nükleer tesislerine haziranda bombalayan Trump yönetimi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlaması halinde tesisleri yeniden vurabileceği tehdidinde bulunuyor.

        Yazı Boyutu
