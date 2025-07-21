İran: ABD ile görüşme planımız yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağına dair açıklamalarına rağmen ülkesinin ABD ile müzakere planı olmadığını söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

REKLAM advertisement1

Konuşmasına İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma işaret ederek başlayan Bekayi, "Son iki yıldır Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma tanık olduk. Bu sürece, Filistinlileri öldürmek için gıdanın silah olarak kullanılması da eklendi. Bu günlerde Gazze halkının çığlıklarını duyuyoruz." dedi.

REKLAM

Uluslararası toplumun soykırımı durdurmak konusunda başarısız olduğunu belirten Bekayi, bölge ülkelerinin bu konuda sorumlu olduğunu hatırlattı.

İran ile Avrupa arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını söyleyen Bekayi, görüşmelerde yaptırımların kaldırılması ve İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili konuların ele alınacağını ifade etti.

Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a saldırılar sonrası kesilen nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağına dair açıklamalarının sorulması üzerine "Avrupalılarla müzakereler duyuruldu ancak ABD ile görüşme planımız yok." dedi.