Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 teröristin Habur Hudut Karakolu'na teslim olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 teröristin Habur Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.