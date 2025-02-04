İptal edilen uçuşlar listesi: THY ve HEAŞ'tan açıklama geldi!
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve HEAŞ tarafından uçak seferleri hakkında açıklama yapıldı. Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ 5-6 Şubat'taki uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceğini duyurdu. İşte THY ve AJET'in açıklamaları ile iptal edilen uçak seferleri hakkında son gelişmeler...
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Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından iptal edilen seferler listesi sorgulamaları hız kazandı. Türk Hava Yolları (THY) ve HEAŞ, Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte THY ve AJET iptal olan seferler listesi...
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HEAŞ AÇIKLAMA YAPTI
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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THY'DEN UÇUŞ İPTALLERİ
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
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AJET'TEN PAYLAŞIM
AJET Havayolları sosyal medya hesabından HEAŞ'tan yapılan açıklamayı paylaştı.
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İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
THY, Pegasus ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.