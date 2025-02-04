Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından iptal edilen seferler listesi sorgulamaları hız kazandı. Türk Hava Yolları (THY) ve HEAŞ, Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte THY ve AJET iptal olan seferler listesi...