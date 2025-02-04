Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ: 5-6 Şubat Bugün Türk Hava Yolları (THY) ve AJET hangi uçak seferleri iptal oldu?

        İptal edilen uçuşlar listesi: THY ve HEAŞ'tan açıklama geldi!

        İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve HEAŞ tarafından uçak seferleri hakkında açıklama yapıldı. Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ 5-6 Şubat'taki uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceğini duyurdu. İşte THY ve AJET'in açıklamaları ile iptal edilen uçak seferleri hakkında son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 21:33 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından iptal edilen seferler listesi sorgulamaları hız kazandı. Türk Hava Yolları (THY) ve HEAŞ, Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte THY ve AJET iptal olan seferler listesi...

        • 2

          HEAŞ AÇIKLAMA YAPTI

          Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        • 3

          THY'DEN UÇUŞ İPTALLERİ

          Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        • 4

          AJET'TEN PAYLAŞIM

          AJET Havayolları sosyal medya hesabından HEAŞ'tan yapılan açıklamayı paylaştı.

        • 5

          İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          THY, Pegasus ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Bazı seferler iptal edildi
        Bazı seferler iptal edildi
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Trump'tan kritik İran kararı
        Trump'tan kritik İran kararı
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Habertürk Anasayfa