İşlemci açısından, iPhone X, Apple'ın A11 Bionic çipi ile donatılmıştır. Bu işlemci, güçlü performans ve enerji verimliliği sağlar. 6 çekirdekli yapısı ve özel yapay zeka motoru ile uygulamalar ve oyunlar için üstün performans sunar. A11 Bionic çipi, daha hızlı işlem yapma kapasitesi ve grafik performansı ile öne çıkar. Bu, özellikle ağır grafik gerektiren oyunlar ve uygulamalar için büyük bir avantajdır.

Kablosuz şarj özelliği, iPhone X'in bir diğer yenilikçi unsurudur. Qi standardını destekleyen kablosuz şarj özelliği ile kullanıcılar, cihazlarını kablosuz şarj pedleri ile kolayca şarj edebilirler. Bu özellik, kullanıcıların kablo karmaşasından kurtulmalarını ve daha konforlu bir şarj deneyimi yaşamalarını sağlar.

Su ve toz direnci de iPhone X'in dikkat çeken özelliklerinden biridir. IP67 su ve toz direncine sahip olan bu cihaz, suya ve toza karşı dayanıklı olup günlük kullanımda ekstra koruma sağlar. Bu, cihazın çeşitli çevresel koşullara karşı dayanıklı olmasını ve kullanıcıların endişe duymadan cihazlarını kullanabilmelerini sağlar.

Depolama seçenekleri olarak, iPhone X, 64 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile sunulmuştur. Bu, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yeterli depolama alanı sağlar. Daha fazla depolama alanı, kullanıcıların fotoğraf, video, uygulama ve diğer içerikleri rahatça saklayabilmelerine olanak tanır.

iPhone X, 2017 yılında piyasaya sürülen ve Apple'ın akıllı telefon dünyasında devrim yaratan modeli olarak büyük ilgi görmüştür. Yenilikçi tasarımı, çerçevesiz ekranı, Face ID teknolojisi ve güçlü donanımı ile iPhone X, akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinmiştir. Apple'ın 10. yılına özel olarak geliştirilen bu model, hem teknik özellikleri hem de estetik tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanmış ve büyük satış başarıları elde etmiştir. iPhone X, Apple'ın teknolojik inovasyonlara olan bağlılığının ve kullanıcı deneyimini her zaman en üst seviyede tutma çabasının bir göstergesi olarak tarihe geçmiştir.