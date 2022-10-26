Grupta ikinci sırada yer alan Inter bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, üçüncü sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı ve bitime 1 maç kala adını son 16 turuna yazdırdı.

Inter'e üç puanı getiren golleri 35'te Mkhitaryan, 42 ve 66'da Dzeko ile 87'de Lukaku kaydetti.

Grubun son sırasındaki Viktoria Plzen ise 5 maç sonunda puanla tanışamadı ve Avrupa kupalarına elveda dedi.

Inter, Barcelona ile oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarırken, rakibine ikili averajda üstünlük sağlayıp turladı. Barcelona ise Devler Ligi'ne veda etti.