'İnsanlar Mekanlar Nesneler' 29 Nisan'da sahnede

CMXXIV // 28-29-30 NİSAN // TURCELL SAHNESİ // 21.00

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz sezon boyunca Turkcell Sahnesi’nde seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Her gösterisini kapalı gişe geçiren "CMXXIV" Nisan ayında gerçekleştireceği gösterileriyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösteri serisi bir kez daha kahkahalara boğuyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 28 NİSAN // %100 STUDIO // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’da misafirlerini bekliyor.

EHLİKEYF // 28 NİSAN // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Dört duvarın içinde iki kadın bir gün kaderlerini değiştirmek adına bir adım atarlar. Masum iyi niyetli bir adımdır ama hiç de düşündükleri gibi olmaz. İçinden çıkılması zor hesaplaşmalar, verilmesi zor kararlar peşlerinden gelir. Hülya ve Perihan’ın sofralarıyla, komik anlarıyla ve çabalarıyla oluşan hikayeleri touché vy N Kolay’da.

UNFORGETTABLES BY CEMİL "APRIL RAIN" // 29 NİSAN // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

KIA JAZZ ROUTES: JAMIE DUFFY // 30 NİSAN // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Sosyal medyada 100 milyondan fazla izlenme ve 4 milyondan fazla takipçi ile geniş bir kitleye ulaşarak özellikle “#playthatword” serisiyle viral olan, The Chainsmokers ile yaptığı etkileyici çalışmaları ve Saturday Night Live ve Good Morning America gibi prestijli platformlarda sergilediği performanslarla adından söz ettiren Tony Ann, müzikal zenginliğini dinleyicileriyle paylaşmak üzere Paris’teki kapalı gişe konserinin ardından “30 Nisan Dünya Caz Günü”nde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ne geliyor.

Başarılı yorumcu Cemil Sağyaşar, dünya müziğinde unutulmayan şarkılardan film melodilerine, Frank Sinatra'dan Tom Jones'a, Nat King Cole'dan Andy Williams'a uzanan bir genişlikte eşsiz ve zamansız şarkılardan oluşan projesi “Unforgettables by Cemil Sağyaşar” ile 29 Nisan akşamı touché by N Kolay'da!

OZAN MUSLUOĞLU QUINTET // 2 MAYIS // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

İrlandalı müzisyen, besteci ve söz yazarı Jamie Duffy, Kia katkılarıyla 30 Nisan’da touché by N Kolay Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor.

Ozan Musluoğlu Quintet 18 Ekim'de touché by N Kolay'da sahne alıyor.

Duygu Soylu, Onno Tunç'u andığı özel konseriyle touché by N Kolay'da sahne alıyor. Onno Tunç'un müzikal mirasına saygı duruşunda bulunan bu etkinlikte, Türk müziği sahnesinin en sevilen parçaları Soylu'nun özgün yorumuyla hayat buluyor.

DUYGU SOYLU ‘’A TRIBUTE TO ONNO TUNÇ’’ // 3 MAYIS // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

BALİNA // 4 MAYIS // TURKCEL PLATINIUM SAHNESİ // 15.00-20.30

İbrahim Çiçek’in yönettiği, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in sahne aldığı oyun, bir baba-kızın çok geç kaldıkları kavuşma hikayesini anlatıyor. Samuel D. Hunter’ın ödüllü oyunundan uyarlanan “Balina”, affetmek, yalnızlık ve vicdan azabı üzerine dokunaklı bir hikayeyi Zorlu PSM Turkcell PlatinumSahnesi’nde sunuyor.

EYLÜL // 4 MAYIS // %100 STUDIO // 16.00-20.30

Eylül’ün, başından geçen olayları manilerle anlattığı dokunaklı bir hikaye sunuyor. Tüm hayatı boyunca birçok zorluğu paylaşırken, Eylül’ün kim olduğunu ve neye dönüşebileceğini sorguluyor. Gerçekler ve kurmaca olaylarla şekillenen bu hikaye, izleyiciyi derinden etkileyen bir yolculuğa çıkarıyor.

UNSEEN TOUR // 4 MAYIS // ZORLU PSM // 13.00

Zorlu PSM’de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını merak ediyorsanız her adımı keşif dolu 4000 adımlık Zorlu PSM UNSEEN Turu başlıyor. Dünyanın en büyük kültür sanat merkezleri arasında yer alan Zorlu PSM’nin muhteşem mimarisi ve büyüleyici atmosferini tam 60 dakika boyunca her detayıyla deneyimleyebileceğiniz tur boyunca bir etkinliğin sahne arkası süreçlerinin tümüne yakından tanık olacaksınız. Dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıların kulislerini ziyaret etmek, bir etkinliğin tüm yaratım süreçlerini bu defa sahne arkası haliyle deneyimlemek için her biri 10 kişilik özel turumuzdaki yerinizi hemen alın.