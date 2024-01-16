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        Haberler BBC Dünya İngiltere’de kamu dairelerine asılacak Kral portresi tanıtıldı

        İngiltere’de kamu dairelerine asılacak Kral portresi tanıtıldı

        İngiltere'de mahkemeler ve bazı kamu dairelerine asılacak Kral 3. Charles'ın fotoğrafı tanıtıldı. Kamu dairelerindeki fotoğraf değişiminin 8 milyon sterlinlik bir bütçe oluşturması bekleniyor

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 16.01.2024 - 07:37 Güncelleme: 16.01.2024 - 07:37
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        İngiltere'de kamu dairelerine asılacak Kral portresi tanıtıldı
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        İngiltere’de kamu dairelerine asılacak Kral 3. Charles’ın fotoğrafı tanıtıldı.

        Kral’ın Filo Amirali üniforması içinde, madalya ve onur nişanlarının sergilendiği son derece geleneksel bu fotoğrafı Windsor Sarayı’nda çekildi.

        İngiltere’de hükümet geçen sene portrelerin asılmasının 8 milyon sterlinlik (Yaklaşık 306 milyon lira) bir bütçeyi beraberinde getireceğini açıklamıştı. Bunun ardından eleştirilerin de odağı olmuştu.

        Kral’ın bu portresi Taç Giyme Töreni'nin resmi fotoğraflarını ve Kral ile Kraliçe Camilla'nın düğün fotoğraflarını da çeken fotoğraf sanatçısı Hugo Burnand tarafından çekildi.

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        Tahtın bir önceki sahibi Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıldan uzun bir süre tahtta kalmıştı. Bu nedenle de Kraliçe’nin kamu binalarında tek bir resmî fotoğrafı yerine, farklı dönemlerde çekilmiş birçok fotoğrafı vardı.

        Kabine Ofisi, Kral Charles'ın portresinin Kraliçe'nin mevcut fotoğraflarının yanına asılabileceğini söylerken, bunları değiştirme zorunluluğu olmayacak.

        Yeni portre, hastaneler ve belediye ofislerinden polis ve itfaiye merkezlerine kadar Birleşik Krallık genelinde binlerce kamu dairesinde yerini alacak.

        Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden mümkün olduğunca çok sayıda kamu dairesinin portreden almasını umuyor.

        Ancak yeni portrenin kamu dairelerine asılması maliyeti geçen yıl 8 milyon Sterlin olarak açıklandığında monarşi karşıtı Republic grubu bunu "utanç verici bir israf" olarak nitelendirmiş ve hükümetin "aklını kaçırdığını" söylemişti.

        Kral’ın yeni portresinin asılması için okullara da çağrı yapıldı. Ulusal Eğitim Sendikası Başkanı Daniel Kebede ise sosyal medya hesabında ironik bir mesaj paylaştı:

        “Uhular mı bitti? Çatı mı akıtıyor? Yoksa pencereden içeri nem mi giriyor? Okulunuzun ihtiyacı olan şey 'yüksek kaliteli' kağıda basılmış bir Kral Charles fotoğrafı."

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