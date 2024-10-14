Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İngiltere'den İsrail'e: Tahammül edilemez | Dış Haberler

        İngiltere'den İsrail'e: Tahammül edilemez

        İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki yıkım ve ölümlerin tahammül edilemez seviyede olduğunu belirterek, çatışmaların hemen sona ermesi gerektiği açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 23:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'den İsrail'e: Tahammül edilemez
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA muhabirinin, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde biri çocuk olmak üzere sivillerin yanarak can verdiğinin görüntülendiği saldırıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

        Sözcü, "Gazze'deki ölüm ve yıkım tahammül edilemez seviyede. Çatışmalar şimdi sona ermeli." açıklamasını yaptı.

        İngiltere'nin önceliğinin Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve yardımların bölgeye girişinin sağlanması olduğunu kaydeden Sözcü, "Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka uymalı." ifadelerini kullandı.

        İSRAİL, HASTANEYE VE OKULA SALDIRDI

        İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.

        REKLAM

        Sosyal medyada saldırıyla ilgili yer alan görsellerde, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

        Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan bir okulu dün hava saldırısıyla vurduğunu bildirmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak
        NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak
        Kurye tornavidayla öldürüldü
        Kurye tornavidayla öldürüldü
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Habertürk Anasayfa