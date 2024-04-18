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        Haberler Dünyadan İngiltere'deki Taylor Swift, hayranlarına sahte bilet konusunda uyarı

        İngiltere'deki Taylor Swift, hayranlarına sahte bilet konusunda uyarı

        Lloyds Banking Group, İngiltere'deki Taylor Swift hayranlarının Eras turnesi için konser biletleri satıyormuş gibi davranan dolandırıcılar yüzünden 1 milyon sterlinden fazla para kaybetmiş olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 08:41 Güncelleme: 18.04.2024 - 08:41
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        • 1

          Lloyds Banking Group; Coldplay, Beyonce ve Harry Styles gibi ünlü isimlerinden hayranlarının da geçen yaz dolandırıcılıkların hedefi olduğunu ve biletlerin satışa çıktığı 2023 yılından bu yana dolandırılan müşterilerin raporlarını analiz ettikten sonra Taylor Swift Eras turnesi için sevenlerine bir uyarı yayınladı. Biletlerin satışa çıktığı Temmuz 2023'ten bu yana 600'den fazla Lloyds Banking Group müşterisi dolandırıldığını bildirdi. Lloyds, her kurbanın ortalama 332 sterlin kaybettiğini, ancak bazı durumlarda kaybın 1.000 sterlinin üzerinde olduğunu söyledi.

        • 2

          HEDEF 25-34 YAŞ ARASINI

          Lloyds Banking Group; yalnızca kendi müşteri verilerine dayanan rakamlarla, cari hesap pazar payına dayanarak ve diğer Birleşik Krallık'ta da benzer eğilimler varsayılarak, Birleşik Krallık genelinde muhtemelen en az 3 bin kurbanın olduğunu tahmin ediyor bankalar. Lloyds, tükenen biletleri satın almaya çalışan 25 ila 34 yaş arası taraftarların büyük olasılıkla hedef alınacağı ve birçok dolandırıcılığın sosyal medyadan kaynaklandığı konusunda uyardı.

        • 3

          Bilet dolandırıcılıkları genellikle sosyal medyadaki sahte reklamları, gönderileri veya listeleri içeriyor; dolandırıcılar, biletlerin satışa çıktığını iddia ederek çok daha fazla ödemeye istekli hevesli hayranlardan para kazanabileceklerini bildiklerinden, bilet teklifleri veya zaten tükenmiş olan etkinliklere erişim teklif ederiyor.

        • 4

          "BİLETLER 100 STERLIN'IN ÜSTÜNDEYSE KREDİ KARTI KULLANIN"

          Bankanın dolandırıcılık önleme şefi Liz Ziegler; "Sevdiğimiz sanatçının canlı performans sergileyeceğini öğrendiğimizde duygularımızın bizi etkisi altına almasına izin vermek kolaydır, ancak bu duyguların kararlarımızı etkilemesine izin vermemek önemlidir" dedi. Tüketici hakları savunucusu Which'dan Lisa Webb şu tavsiyede bulundu: "Biletleri yalnızca yetkili satıcılardan almak için cazip tekliflere kapılmayın, çünkü haklarınız önemli ölçüde azalabilir. Biletler 100 sterlinin üzerindeyse ödemelerinizi kredi kartı ile yapmanızı öneririz."

          Fotoğraflar: Shutterstock

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