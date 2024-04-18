İngiltere'deki Taylor Swift, hayranlarına sahte bilet konusunda uyarı

Lloyds Banking Group; Coldplay, Beyonce ve Harry Styles gibi ünlü isimlerinden hayranlarının da geçen yaz dolandırıcılıkların hedefi olduğunu ve biletlerin satışa çıktığı 2023 yılından bu yana dolandırılan müşterilerin raporlarını analiz ettikten sonra Taylor Swift Eras turnesi için sevenlerine bir uyarı yayınladı. Biletlerin satışa çıktığı Temmuz 2023'ten bu yana 600'den fazla Lloyds Banking Group müşterisi dolandırıldığını bildirdi. Lloyds, her kurbanın ortalama 332 sterlin kaybettiğini, ancak bazı durumlarda kaybın 1.000 sterlinin üzerinde olduğunu söyledi.