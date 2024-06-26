İngiltere Başbakanı Sunak'ın evinin bahçesine girip gölete tuvaletini yapan 4 eylemci gözaltına alındı

"Youth Demand" isimli gruptan yapılan açıklamaya göre, "Oliver" isimli eylemci ile beraberindeki 3 kişiyle İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Kuzey Yorkshire'daki malikanesinin bahçesine girdi.

Üzerinde Sunak'a yönelik hakaret ifadelerinini yer aldığı gömlek giyen Oliver, malikane bahçesindeki gölete tuvaletini yaptı. Bahçeye giren 4 kişi, kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından malikaneden çıkarılarak gözaltına alındı.

Youth Demand'ın açıklamasında, gözaltına alınanlardan birinin foto muhabiri olduğu belirtilirken, "Youth Demand, İngiltere hükümetine İsrail'e satılan ve İsrail'den alınan silahlara ambargo koyması, 2021 sonrası verilen yeni petrol ve doğal gaz lisanslarını geri çekmesi çağrısı yapıyor." denildi.

REKLAM

Sunak ve eşi Akshata Murty'nin, malikaneyi 2015'te 2 milyon sterline (yaklaşık 83 milyon lira) aldığı belirtilen açıklamada, çiftin Londra'da 6,6 milyon sterline (yaklaşık 276 milyon lira) aldığı bir evinin daha bulunduğu kaydedildi.

Çiftin, yaklaşık 730 milyon sterlinlik (yaklaşık 30 milyar lira) serveti bulunduğu aktarılan açıklamada, Murty'nin babasının Hindistan'ın en zengin iş insanlarından biri olarak petrol şirketi BP'yle 1,5 milyar dolarlık (yaklaşık 50 milyar lira) anlaşma imzaladığı vurgulandı.

GAZZE TEPKİSİ

Açıklamada, eylemci Oliver'ın "Dökülen okullardan yıkılan sağlık sistemine, McDonalds'tan daha çok gıda bankasının bulunduğu bir ülke oluşturmaktan fakirlik içinde yaşayan 4,3 milyon çocuk yaratmalarına kadar pek çok şeyi Muhafazakar Parti'ye borçluyuz. Dostlarınızı zengin yapmaktan Gazze'deki çocuklar üzerinde test etmek üzere gönderdiğiniz silahlara ya da dünya yanarken daha fazla petrol lisansı vermeye kadar harika bir miras bıraktınız." ifadelerine de yer verildi.