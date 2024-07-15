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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İngiliz taraftarlar kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        İngiliz taraftarlar kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya'ya yenilen İngiltere'de taraftar, kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.07.2024 - 10:27 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:27
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          İngiltere'nin başkenti Londra'da halk, EURO 2024 final karşılaşmasının toplu gösterildiği mekanlara akın etti.

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          Maç öncesinde tezahürat ve erken kutlamaların yapıldığı sokaklar, maç sırasında ve sonunda sessizliğe büründü.

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          İspanya'ya karşısında 1-0 geriye düştükleri maçta 1-1'lik eşitliği yakaladıktan sonra umutlanan taraftar, ünlü "Futbol evine dönüyor" şarkısını toplu halde seslendirdi.

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          Yıldız oyuncu Jude Bellingham'a olan sevgisini The Beatles grubunun "Hey Jude" şarkısıyla gösteren taraftar, maçın son dakikalarında İspanya'nın 2-1 öne geçmesiyle hüsrana uğradı.

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          Maçı ve kupayı İspanya'nın kazanmasıyla heyecan, yerini üzüntüye bıraktı. Taraftarlar, özellikle Shoreditch bölgesinde toplu maç gösterimi yapılan Boxpark'ı sessizce terk etti.

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          AA muhabirine konuşan taraftarlar, üzüntülerini ifade ederken, İngiltere milli takımının teknik direktörü Gareth Southgate'e hem tepki gösterdi hem de şükranlarını dile getirdi.

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          Jamal isimli bir taraftar, Harry Kane ve Phil Foden'ın oynatılmasına tepkisini göstererek, "Southgate, şövalyeliğini al ve git. Lütfen artık Kane'i oynatmayın." diye konuştu.

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          Oliver isimli taraftar ise Cole Palmer'ın performansını takdir ettiğini belirterek, "(Southgate'in) kalmasını istiyorum. Finale kadar ulaştık. Çeyrek finallere, yarı finallere kaldık. İki final gördük. Kalması gerek." dedi.

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          "Palmer daha fazla oynamayı hak ediyor" diyen Sam isimli taraftar da Southgate'in 2026 Dünya Kupası için göreve devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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          Sam, Southgate'in EURO 2020 ve 2024'te İngiltere'yi finale taşıdığını hatırlatarak, "İstediğimiz gibi gitmedi. İki finali de çok kolay kazanabilirdik. Ancak geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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          Oliver ve Sam, "Futbol evine dönüyor" şarkısını hatırlatarak 2026 Dünya Kupası'nı işaret etti.

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