İngiliz taraftarlar kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya'ya yenilen İngiltere'de taraftar, kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da halk, EURO 2024 final karşılaşmasının toplu gösterildiği mekanlara akın etti.
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Maç öncesinde tezahürat ve erken kutlamaların yapıldığı sokaklar, maç sırasında ve sonunda sessizliğe büründü.
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İspanya'ya karşısında 1-0 geriye düştükleri maçta 1-1'lik eşitliği yakaladıktan sonra umutlanan taraftar, ünlü "Futbol evine dönüyor" şarkısını toplu halde seslendirdi.
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Yıldız oyuncu Jude Bellingham'a olan sevgisini The Beatles grubunun "Hey Jude" şarkısıyla gösteren taraftar, maçın son dakikalarında İspanya'nın 2-1 öne geçmesiyle hüsrana uğradı.
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Maçı ve kupayı İspanya'nın kazanmasıyla heyecan, yerini üzüntüye bıraktı. Taraftarlar, özellikle Shoreditch bölgesinde toplu maç gösterimi yapılan Boxpark'ı sessizce terk etti.
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AA muhabirine konuşan taraftarlar, üzüntülerini ifade ederken, İngiltere milli takımının teknik direktörü Gareth Southgate'e hem tepki gösterdi hem de şükranlarını dile getirdi.
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Jamal isimli bir taraftar, Harry Kane ve Phil Foden'ın oynatılmasına tepkisini göstererek, "Southgate, şövalyeliğini al ve git. Lütfen artık Kane'i oynatmayın." diye konuştu.
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Oliver isimli taraftar ise Cole Palmer'ın performansını takdir ettiğini belirterek, "(Southgate'in) kalmasını istiyorum. Finale kadar ulaştık. Çeyrek finallere, yarı finallere kaldık. İki final gördük. Kalması gerek." dedi.
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"Palmer daha fazla oynamayı hak ediyor" diyen Sam isimli taraftar da Southgate'in 2026 Dünya Kupası için göreve devam etmesi gerektiğini kaydetti.
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Sam, Southgate'in EURO 2020 ve 2024'te İngiltere'yi finale taşıdığını hatırlatarak, "İstediğimiz gibi gitmedi. İki finali de çok kolay kazanabilirdik. Ancak geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.
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Oliver ve Sam, "Futbol evine dönüyor" şarkısını hatırlatarak 2026 Dünya Kupası'nı işaret etti.
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