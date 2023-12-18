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        Haberler Müzik Indo Warehouse ilk kez 2 Şubat'ta İstanbul'da

        Indo Warehouse ilk kez 2 Şubat'ta İstanbul'da

        ABD'li DJ Topluluğu Indo Warehouse, 2 Şubat'ta İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 22:09 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:10
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        Indo Warehouse ilk kez 2 Şubat'ta İstanbul'da
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        ABD'li DJ topluluğu Indo Warehouse, 2 Şubat 2024 Cuma akşamı ilk kez İstanbul’da Maximum Uniq Box'ta sevenleriyle bir araya geliyor.

        Güney Asya kültürünü, müziğini ve seslerini, house ve techno'ya dayanan dans müziğiyle otantik bir şekilde bütünleştiren Indo Warehouse, Dünya'yı dolaşarak müziğini sahneye taşıyor.

        “Güney Asya köklerimizle gurur duyuyoruz ve büyümeyi kutlayan ve bağlantıya ilham veren küresel seslerle sizi hareket ettirmeyi amaçlıyoruz” diyen ekibin ilk İstanbul konserinde müzikseverler Indo Warehouse'in ana DJ'leri Kahani ve Kunal Merchant'ın performanslarını izleyecekler.

        Güney Asya esintili house ve techno'nun otantik türünü sahneye taşıyan Indo Warehouse, inşa ettikleri etnik sesler ve benzersiz görsel dünyaları karşısında izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor.

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        #Indo Warehouse
        #istanbul

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