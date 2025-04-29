İnanılmaz hareket! Ağızları açık bıraktı
Victor Osimhen, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta Caner Erkin'e çalımı ve ardından attığı golle gündem oldu. Nijeryalı oyuncu, Caner Erkin'den topu alırken tam 2 metre 32 santimetre yüksekliğe ulaştı.
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Galatasaray’ın deplasmanda Eyüpspor’u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmaya yine Osimhen damgasını vurdu.
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Nijeryalı forvet, takımının üçüncü golünü attığı pozisyonda Caner Erkin’den topu alırken tam 2 metre 32 santimetre yüksekliğe ulaştı.
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26 yaşındaki yıldızın bu inanılmaz golü Avrupa basınında da geniş yankı uyandırırken, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "Uzaylı Osimhen" ve "Haksız rekabet" yorumları yaptı.
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