06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hamilelik belirtisi olarak bilinen İmplantasyon bir diğer adıyla yerleşme bebeğin anne karnında yerleşme sürecine verilen addır. Bu dönemde anne adayları kanama sorunu ile karşılaşmaktadır. Akıllarda ki soru ise İmplantasyon dönemi ağrılı geçer mi Belirtileri neler, nasıl oluşur Regl ve İmplantasyon arasındaki farklar nelerdir oluyor. O zaman gelin İmplantasyon nedir? Hep birlikte inceleyelim.
İMPLANTASYON NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR? NASIL OLUŞUR?
Bir diğer ismiyle yerleşme regl dönemlerinde her kadında olmamak şartıyla meydana gelen bir durumdur. İmplantosyonu normal kanama ile karıştırmamak gerek bunu anlamanın yolu ise iç çamaşırında görülen kanın biraz daha açık tonlarda ve az miktarda olmasıdır. İmplantasyon cinsel ilişki sonrası 10. 14. günlerde meydana gelmektedir. Anne karnında oluşan bebek implantasyon sırasında yani yerleşme esnasında olmaktadır bazı anne adayları kanama sırasında düşük yapma riskiyle karşı karşıya kaldığını düşünür fakat kanama olması gayet normaldir. İmplantasyon (yerleşme) durumu ile çok sık karşılaşıyorsanız doktorunuza danışmanızda fayda var.
İMPLANTASYON DÖNEMLERİ AĞRILI GEÇER Mİ?
Bir çok kadın İmplantasyon döneminin ağrılı geçeceğini düşünerek endişe eder ama şunu söylemek gerekirse bu dönemde regl'de olduğu gibi şiddetli ağrılar çekmezsiniz. Yine hafif ağrılar ve kramplar meydana gelebilir fakat ağrılarınız şiddetlenirse doktorunuza gitmeyi unutmayın.
İMPLANTASYON VE REGL ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Regl kanaması daha canlı kırmızı renkte olurken yerleşme kanaması yanı İmplantasyon pembeye yakın bir renkte olmaktadır. Regl kanaması 5 gün ya da 10 gün sürerken implantasyon en az 3 saat en fazla 3 gün sürmektedir. Regl kanaması her ay düzenli bir şekilde görülmektedir ve akışkandır implantasyon ise koyu kıvamlı akıntı halindedir.
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