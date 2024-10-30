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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin görev yeri neden değiştirildi? Bakan Tunç'tan açıklama | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin görev yeri neden değiştirildi? Bakan Tunç'tan açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına bakan hakimin görev yerinin neden değiştirildiği sorusuna yanıt verdi. Bakan Tunç, "O davada sanık avukatları, bu hakimle ilgili reddihakim talebinde bulunmuştu. O hakimi kendileri reddetmişlerdi. Reddihakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu sefer Hakimler Savcılar Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu atama, nakil kararını eleştirmeleri doğru bir mantık değil" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:03
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        Bakan Tunç'tan İmamoğlu davası hakimi açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
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        Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin, soruşturmanın neticesinin beklenmesi gerektiğini belirterek, dosyadaki delilleri bilmeden dosyanın içerisindeki durumla alakalı herhangi bir bilgi olmadan konuşmanın doğru olmayacağını vurguladı.

        Tunç, "Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler... Bu bir soruşturma, soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu." diye konuştu.

        İMAMOĞLU DAVASINA BAKAN HAKİMİN GÖREV YERİ NEDEN DEĞİŞTİ?

        Bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin Samsun'a atanmasını" sorması üzerine Tunç, söz konusu hakimle ilgili daha önce de tartışmaların olduğunu belirtti. Tunç, "O davada sanık avukatları, bu hakimle ilgili reddihakim talebinde bulunmuştu. Reddihakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu sefer Hakimler Savcılar Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu atama, nakil kararını eleştirmeleri doğru bir mantık değil. O hakimi kendileri reddetmişlerdi. Bugün çıkıp 'Hakimler Savcılar Kurulunun görevden aldığı' şeklindeki yorumlar doğru değil, o bir çelişki." dedi.

        İMAMOĞLU'NUN ŞAİBELİ REFERANDUM AÇIKLAMASI

        Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'nun "Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan bu sistem, milletin iradesini yok sayıyor" sözlerini sorması üzerine Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi güçlendiren bir sitemdir. Referanduma 'şaibeli' demek, demokratik bir tavır değil millete hakarettir. Çünkü millet onay vermiştir. Dolayısıyla milletin onay verdiği bir konuya şaibeli demek hiç kimseye yakışmaz." yanıtını verdi.

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        #Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
        #TBMM
        #gündem
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