İmam bayıldı nasıl yapılır? Sorusu bu akşam MasterChef Türkiye'de yapılacak olması nedeniyle imam bayıldı severler tarafından araştırılıyor. Peki imam bayıldı nasıl yapılır? İşte imambayıldı tarifi...
İMAM BAYILDI MALZEMELERİ
- 6 adet orta boy patlıcan
- Sıvıyağ
- 3 adet orta boy soğan
- 1 diş sarımsak
- 3 adet büyük boy domates
- 4 adet sivri biber
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Maydanoz
İMAM BAYILDI YAPILIŞI
- Patlıcanların saplarını keserek yıkayın ve kurulayın.
- Tavada zeytinyağını kızdırın.
- Patlıcanları dizin.
- Ağzını kapaklı kapatın.
- Kısık ateşte patlıcanların her yerini hafif kızartın.
- Kızaran patlıcanları havlu kâğıt serili bir tabağa alın.
- Kabuklarını soyun.
- Daha sonra fırın tepsisine dizin.
- Ortalarını bir bıçakla çizin.
- İç malzemesi için tavaya aldığınız zeytinyağı ile soğanları ve sarımsakları soteleyin.
- Kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri ve kıyılmış biberleri katın.
- Domates suyunu salıp çekene kadar sotelemeye devam edin.
- Toz şeker ve tuzunu katın.
- Hazırladığınız iç harcı patlıcanların ortasına yerleştirin.
- Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
- İsteğe bağlı üzerini maydanozla süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
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