İlkokul 1.sınıf ve anaokulları ne zaman okula başlayacak? 2024 2025 MEB okul uyum haftası tarihleri

Yeni eğitim ve öğretim yılı 1. dönem için geri sayım başladı. Anaokulu ve 1. sınıfların okula başlama tarihi velilerin gündeminde yer alıyor. Okula yeni başlayacak öğrenciler için başlangıç tarihi normal eğitime göre farklılık gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim yılı için tarihleri duyurdu. Peki Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman başlıyor? İşte MEB anaokulu ve 1. sınıflar için uyum haftası tarihi...