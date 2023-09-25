Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İlker Berke hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        İlker Berke hayatını kaybetti

        Çok sayıda film, dizi ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke, yaşamını yitirdi. 55 yaşında vefat eden Berke'nin cenazesi, yarın Ankara'da defnedilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 07:55 Güncelleme: 25.09.2023 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Fasülye", "Mayıs Sıkıntısı" ve "Gönül Yarası" başta olmak üzere çok sayıda dizi, film ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

        • 2

          "O TELEFONA GERİ DÖNEMEDİM"

          Belgesel yönetmeni Nejla Demirci, "Kanun Hükmü belgesel ekibinden görüntü yönetmeni, sevgili dostum, güzel insan İlker Berke'yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım… O telefona geri dönemedim" ifadeleriyle Berke'nin vefatını duyurdu.

        • 3

          "DOSTUMUZ HAKK'A YÜRÜDÜ"

          Yönetmen Sadık Battal, yaptığı yazılı açıklamada, "Dostumuz İlker Berke, Hakk'a yürüdü. Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

          Battal, Berke'nin cenazesinin 26 Eylül’de (yarın) öğle namazına müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceğini bildirdi.

        • 4

          İLKER BERKE HAKKINDA

          Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başlayan İlker Berke, 150'den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalışmıştı.

          Berke, çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klip ve kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yapmıştı.

          "Tepecik Hayal Okulu", "Kayıp Şehir", "Kapan", "Papatya" ve "Tatar Ramazan: Ben Bu Oyunu Bozarım", Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapımlar arasında yer alıyordu.

          Fotoğraflar: Instagram, Twitter

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Ermenistan'da darbe girişimi
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        Karta sınır getiren tablo
        Karta sınır getiren tablo
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Bozayının şeker keyfi
        Bozayının şeker keyfi
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu
        Habertürk Anasayfa