İlker Berke hayatını kaybetti
Çok sayıda film, dizi ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke, yaşamını yitirdi. 55 yaşında vefat eden Berke'nin cenazesi, yarın Ankara'da defnedilecek
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"Fasülye", "Mayıs Sıkıntısı" ve "Gönül Yarası" başta olmak üzere çok sayıda dizi, film ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke, 55 yaşında yaşamını yitirdi.
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"O TELEFONA GERİ DÖNEMEDİM"
Belgesel yönetmeni Nejla Demirci, "Kanun Hükmü belgesel ekibinden görüntü yönetmeni, sevgili dostum, güzel insan İlker Berke'yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım… O telefona geri dönemedim" ifadeleriyle Berke'nin vefatını duyurdu.
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"DOSTUMUZ HAKK'A YÜRÜDÜ"
Yönetmen Sadık Battal, yaptığı yazılı açıklamada, "Dostumuz İlker Berke, Hakk'a yürüdü. Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.
Battal, Berke'nin cenazesinin 26 Eylül’de (yarın) öğle namazına müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceğini bildirdi.
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İLKER BERKE HAKKINDA
Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başlayan İlker Berke, 150'den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalışmıştı.
Berke, çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klip ve kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yapmıştı.
"Tepecik Hayal Okulu", "Kayıp Şehir", "Kapan", "Papatya" ve "Tatar Ramazan: Ben Bu Oyunu Bozarım", Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapımlar arasında yer alıyordu.
Fotoğraflar: Instagram, Twitter