İlker Berke hayatını kaybetti

İLKER BERKE HAKKINDA



Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başlayan İlker Berke, 150'den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalışmıştı.



Berke, çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klip ve kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yapmıştı.



"Tepecik Hayal Okulu", "Kayıp Şehir", "Kapan", "Papatya" ve "Tatar Ramazan: Ben Bu Oyunu Bozarım", Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapımlar arasında yer alıyordu.



Fotoğraflar: Instagram, Twitter