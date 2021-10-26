Sevgiliden sürpriz kutlama

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İngiltere'nin Manchester City takımında yer alan futbolcu İlkay Gündoğan, 31. yaşında. Gündoğan ile bir süredir aşk yaşayan İtalyan sevgili Sara Arfaoui, futbolcunun doğum günü için sürpriz parti organize etti.

Arfaoui, İlkay Gündoğan ile kutlama yapmak için Manchester'daki bir mekanı balonlarla doldurdu. Ünlü futbolcu, sevgilisiyle mutluluk pozunu, "Bir yıl daha müteşekkir ve minnettarım." notuyla yayınladı.

"EN İYİ ARKADAŞIM"

Sara Arfaoui de aynı kareyi "Doğum günün kutlu olsun aşkım. En iyi arkadaşım ve en iyi fotoğrafçı." sözleriyle paylaştı.

Sevgilisinin doğum günü kutlamasına özel pembe renkli bir elbise giymeyi tercih eden Arfaoui, daha sonra ayna karşısında verdi pozu yayınladı.