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        Haberler Gündem İlk cemre düştü mü? Yılın ilk cemresi ne zaman düşecek?

        İlk cemre düştü mü? Cemre ne zaman düşecek?

        Baharın müjdecisi olarak nitelenen cemre yedi gün arayla sırasıyla önce; havaya, sonra suya ve son olarak da toprağı düştüğü bilinmektedir. Bu kapsamda yılın ilk cemresinin ne zaman düşeceği gündemi meşgul etmeye başladı. Arapça kökenli bir kelime olan 'cemre' kor anlamına gelmektedir. İşte 2024 yılın ilk cemresinin düşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 28.01.2024 - 00:52
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        • 1

          Şubat ayına sayılı günler kala ilk cemrenin düşeceği tarih merak konusu oldu. İlk cemre bilindiği gibi önce havaya sonra suya ve son olarak da toprağa düştüğü bilinir. Peki, "İlk cemre düştü mü? Yılın ilk cemresi ne zaman düşecek?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

          Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

        • 3

          İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

          Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

        • 4

          CEMRE DÜŞME OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

          Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

          Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

          Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

        • 5

          İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

          Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

          Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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