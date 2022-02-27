İlhan İrem'den haber var!

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. 66 yaşındaki sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla hakkında çıkan iddialara karşılık veren İlhan İrem, gönderisine "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)" notunu düştü.

Ünlü sanatçının paylaşımı, hayranlarını sevindirdi.