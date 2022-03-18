İletişim Başkanlığı'ndan 'Çanakkale Savaşı' belgeseli

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle 'Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri' adlı belgesel serisi hazırlandı. Belgesel serisinde; Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen kahramanlarının hikayeleri ve canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadele anlatılıyor. Belgesel, sadece savaşmak için köyünden dışarı çıkan çocukların, mektebini yarıda bırakmış genç talebelerin, şifa olmaya giden sağlıkçıların, tabur imamlarının, canı pahasına tabyasını terk etmeyen topçuların, ömrünü cephelerde Mehmetçiğe kumandanlık etmeye adayan paşaların hikayelerini aktarıyor.
6 BELGESEL DİZİSİ HAZIRLANDI
Belgesel serisi, 'Bir Hilal Uğruna Çanakkale' genel başlığı altında; 'Ateşin İçinden Geçenler: Çanakkale Savaşı'nda Susmayan Tabyalar ve Kahraman Topçular', 'Kalemini Toprağa Gömenler: Çanakkale Savaşında Mektepliler', 'Savaşın Kaderini Değiştirenler: Çanakkale'de Askeri Zeka ve Osmanlı Kumandanı Cevat Paşa', 'Siperleri Dolduran Dualar: Çanakkale Savaşı'nda Tabur İmamları', 'Yaraları Saranlar: Çanakkale Savaşında Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve Sağlıkçılar' ve 'Tarihe Not Düşenler: Çanakkale Savaşı Hatıratları ve Münim Mustafa' olmak üzere 6 bölümden oluşuyor ve seri bugün TRT Belgesel ile başkanlığın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından '1915-1916 Basında Çanakkale Zaferi' adlı kitap da hazırlandı. Kitapta, Çanakkale Zaferi ile ilgili ulusal ve uluslararası basında yayımlanan binlerce eşsiz belge, haber, fotoğraf, yorum ve karikatür bir araya getirildi.
'ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATMAYI AMAÇLIYORUZ'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'nin, bir milletin yalnızca fedakarlığıyla değil zekasıyla disipliniyle çalışkanlığıyla stratejik aklıyla kazanılmış bir zafer olduğunu belirterek, Anadolu'nun Türk milletinin vatanı olduğunu dünyaya ispatlayan destansı mücadelenin kahramanlarını rahmetle ve saygıyla andıklarını kaydetti.
Bu zaferin sadece Türk tarihini değil dünya tarihini de temelden etkilediğine işaret eden Altun, "Tüm dünya üzerinde böylesine güçlü bir değişim yaratan ve bu kutsal toprakları bize yeniden vatan kılan Çanakkale Savaşı´nın, bir kahramanlık öyküsüne dönüşmesi hiç kolay olmadı. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, özgürlük ve bağımsızlık için bütün engellerin üstesinden nasıl gelebileceğinin en önemli göstergesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Hazırladığımız Çanakkale'de 'Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri' belgesel serisiyle amacımız; Çanakkale Zaferi'nin kaderini belirleyen canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın hikayelerini başta gençlerimiz olmak üzere daha geniş kitlelere ulaşmayı ve Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.
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