İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Antifa'nın "ABD genelinde şiddetli protestolara karıştığını" belirterek, video paylaşımda bulundu. Videoda da "Antifa ile PKK/YPG arasındaki ilişkiye" vurgu yapıldı.

Antifa'nın, PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığı, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ise çok sayıda Antifa üyesiyle birlikte olduğu videoda yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd’un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurmuştu.