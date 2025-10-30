Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini paylaşmasının ardından netlik kazanmış oldu. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 31 Ekim 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı vakitleri...