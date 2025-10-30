Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Bilgi Gündem İl il Cuma namazı vakitleri ||Cuma namazı saat kaçta? 31 Ekim 2025 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 31 Ekim Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

        Ekim ayının son cuma namazı için bekleyiş sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, bilindiği gibi Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Cuma gününde camilere akın edecek İslam alemi, bulunduğu ilde cuma namazının kaçta kılınacağını mercek altına aldı. İşte 31 Ekim 2025 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı saatler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 20:59 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:09
        • 1

          Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini paylaşmasının ardından netlik kazanmış oldu. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 31 Ekim 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı vakitleri...

        • 2

          31 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          31 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          31 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          31 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Yazı Boyutu
