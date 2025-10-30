Cuma namazı saat kaçta? 31 Ekim Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa
Ekim ayının son cuma namazı için bekleyiş sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, bilindiği gibi Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Cuma gününde camilere akın edecek İslam alemi, bulunduğu ilde cuma namazının kaçta kılınacağını mercek altına aldı. İşte 31 Ekim 2025 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı saatler...
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini paylaşmasının ardından netlik kazanmış oldu. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 31 Ekim 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı vakitleri...
31 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
31 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.
31 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.
31 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
