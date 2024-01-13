İKSV Leyla Gencer Şan Yarışması başvurları başladı

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20. yüzyılın en önemli sopranolarından, tüm dünyanın “La Diva Turca” olarak tanıdığı Leyla Gencer’in onuruna gerçekleştirilen, Türkiye’nin uluslararası çaptaki tek şan yarışması Leyla Gencer Şan Yarışması için başvurular açıldı. Opera dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle uluslararası alanda önemli bir yer edinen Leyla Gencer Şan Yarışması, pandemi nedeniyle verdiği zorunlu aranın ardından 2024’te onuncu kez düzenlenecek.

Leyla Gencer

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın başvuruları 3 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

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Yarışmanın ön elemeleri, mayıs ayının ikinci yarısında Londra, Berlin, Milano ve Napoli’nin ardından; haziran ayının ilk yarısında Tiflis ve İstanbul’da gerçekleştirilecek. Adaylar ayrıca canlı ön elemelere katılmak yerine başvuru sırasında video kayıtlarını internet üzerinden yükleyerek de ön elemeye katılmayı seçebilecekler. Ön eleme sonuçları ise yarışmanın sitesinden 1 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Final serisi ise 22-27 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

18-32 yaş arası tüm ses gruplarından şancılara açık olan yarışmada birinci olan yarışmacı € 7.500, ikinci olan yarışmacı € 4.000 ve üçüncü olan yarışmacı ise € 2.500 ile ödüllendirilecek. € 1.500 değerindeki Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi ise finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek. La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü ile sahibini bulacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak. İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü’nün sahibi olacak finalist İngiliz Kraliyet Operası’nda bir hafta boyunca en az beş eğitim seansı almaya hak kazanacak. Deutsche Oper Berlin ve Tiflis Devlet Opera ve Balesi’nin Özel Ödülleri ile de birer finalist bu operaların bir yapımında rol alacak.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.leylagencer.org