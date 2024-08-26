İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kardeş öldü
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kardeş yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.
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Şereflikoçhisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 64 yaşındaki Yaşar Akyüz ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, kardeşleri İbiş Akyüz ile T.G. ağır yaralandı.
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Sadıklı Mahallesi yolunda meydana geldi.
Şereflikoçhisar'dan Sandıklı Mahallesi'ne giden T.G. yönetimindeki otomobil ile karşı yöndeki Alaaddin Akyüz'ün (58) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
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Otomobiller çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönerken, yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Aynı otomobilde bulunan 3 kardeşten Yaşar Akyüz (64) ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, İbiş Akyüz ile T.G. ağır yaralandı.
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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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