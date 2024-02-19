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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Beylikdüzü’nde iki arkadaş enselerine sıkılarak öldürüldü

        İki arkadaş enselerine sıkılarak öldürüldü

        İstanbul Beylikdüzü'nde 2 arkadaş araç içinde vurulmuş bulundu. Hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki Eren Özyurt ile 27 yaşındaki Enes Hallaç, hayatını kaybetti. Enselerinde vuruldukları ortaya çıkan olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı

        Giriş: 19.02.2024 - 19:56 Güncelleme: 19.02.2024 - 20:36
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        İstanbul'da dehşet
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        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; dehşet olay dün gece saatlerinde Beylikdüzü sahilde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gece yarısı polise ‘sahilde silah sesleri geliyor’ ihbarı yapıldı. Gelen ihbar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri hızla olay bölgesine gitti.

        İKİ KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ BULUNDU

        Olay bölgesine gelen polis ekipleri, sahilde park halinde duran bir otomobili inceledi. Kapıyı açtıklarında, aracın ön iki koltuğunda kanlar içinde bulunan iki kişiyle karşılaştı. Hemen olay yerine ambulans ekipleri çağrıldı. Bu arada yapılan incelemede yaralı bulunan kişileri 34 yaşındaki Eren Özyurt ve 27 yaşındaki Enes Hallaç oldukları tespit edildi. İki yaraları hastaneye kaldırıldı

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        27 yaşındaki Enes Hallaç (Fotoğraf: Habertürk)

        KURTARILAMADI

        Hastanede tedavi altına alınan iki yaralı arkadaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede, Özyurt ve Hallaç, enselerinde silahla vuruldukları belirlendi. Çalışmaya göre saldırganlar arka koltukta oturan kişi ya da kişilerdi.

        GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

        Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kamera çalışmalarını sürdüren polis, şimdi çifte infazın sırrını çözmeye çalışıyor.

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