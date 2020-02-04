04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Bayrampaşa'da husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın ardından otomobil ile sokağa giren kişiler silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki Sinan Üstünalp hayatını kaybederken, amcaları Ali Üstünalp ve Aziz Üstünalp yaralandı.
DHA'nın haberine göre, Cevatpaşa Mahallesi'ndeki olay geçen cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki aile arasında sokak üzerinde kavga çıktı. Kavga sırasında 11 yaşındaki Sinan Üstünalp, babaannesi Hamide Üstünalp'e "bunlar bizi öldürecek polise haber verelim" dedi.
Sokakta yaşanan kavganın ardından karşı taraftan kişiler, bir süre sonra otomobil ile sokağa gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki Sinan Üstünalp göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, amcaları Ali Üstünalp ve Aziz Üstünalp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü.
'BAŞKA ANNELERİN CANI YANMASIN'
Küçük çocuk toprağa verilirken Anne Sibel Üstünalp, "Mahallede kavga çıkmıştı. Neden çıktı bilmiyordum. Çocuğum, babaannesine 'polise haber vereyim' dedi. Benim çocuğumun günahı bu mu? Gördü babaannesi söyledi. Geldiler kalbine sıktılar. Yakalansın, tutuklansın istiyorum. İçim biraz rahatlasın. Benim çocuğum hiç yoktan gitti. Onu benden ayırdılar. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" dedi.
'11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANINI ALDILAR'
Olay sırasında bacağından yaralanan Aziz Üstünalp, "Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Sesler duydum. Uykudan kalktım. Aşağıya indim. Bir kaç kişi gelmiş. Arabanın içinden önüne gelene sıkmış. Yeğenimi de öldürdü. Kardeşim de yaralandı. Yoğun bakımda. 11 yaşında çocuğu öldürdü. Benim kardeşlerim olay olmadan önce polisi aramış, bizi vurmaya gelecekler demiş. Polisler geldi. Polisler ayrıldıktan bir saat sonra olay oldu. 11 yaşında çocuğun canını aldılar" dedi.
'BURADA HIRSIZLIK YAPIYORLARDI'
Babaanne Hamide Üstünalp ise " Ben sürekli evin önünde otururum. Onlar buradan geçince korkardım. Korkarak evin içine zor atıyordum kendimi. Burada hırsızlık yapıyorlardı. Arkadaşlarına beni göstererek 'bu kadın beni polise şikayet ediyor' diyordu. Torunum yanımda oluyordu. 'Babaanne bunları polise söyleyelim gelip alsınlar' diyordu. Olay günü, otomobil ile yavaş ilerleyerek sokağa girdiler. Arabanın camı az açılmıştı. Camlar siyahtı içerisi görünmüyordu. Silahı çıkardı biri ve ateş ederek ilerledi. Torunum az ileride direğin yanındaydı. Oğlum da o taraftaydı" dedi.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı sokakta polisin önlemi devam ediyor.
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