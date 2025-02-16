Iğdır FK: 3 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK sahasında Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Iğdır FK ile Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Iğdır'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Gianni Bruno ile 52. ve 60. dakikalarda Daniel Avramovski kaydetti.
Bu sonucun ardından Iğdır FK 32 puana yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Keçiörengücü ise 37 puanda kaldı.
Ligin 26. haftasında Iğdır FK deplasmanda Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.