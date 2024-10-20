Iğdır FK: 1 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, evinde Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Thuram'ın kaydettiği golle kazanan Iğdır FK, puanını 14'e yükseltti. 20. dakikada Philip Awuku'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manisa FK, haftayı 14 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Iğdır FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 29. dakikada Thuram attı.
Manisa FK forması giyen Philip Awuku, 20. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 14'e yükseltirken, Manisa FK ise 14 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Manisa FK, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.