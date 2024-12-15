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        İETT otobüsü evin bahçesine düştü!

        İstanbul Beykoz'da sürücüsünün park halinde bıraktığı İETT otobüsü evin bahçesine düştü. Kazada kimse yara almazken otobüs saatler süren çalışmanın ardından olay yerinden kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:29
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        İETT otobüsü evin bahçesine düştü!
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        Beykoz'da sürücüsünün park halinde bıraktığı İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak bir evin bahçesine düştü.

        İHA'nın haberine göre kazada kimse yara almazken otobüs saatler süren çalışmanın ardından olay yerinden kaldırıldı.

        Kaza, Beykoz Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak üzerinde sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 136B hat numaralı İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü sefere başlamadan önce şoförü tarafından bir süreliğine park halinde bırakıldı.

        İKİ VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

        Şoförün otobüsten ayrılmasının ardından İETT otobüsü yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan otobüs sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan sonra yine sokak üzerinde bulunan evin bahçesine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. İETT otobüsü olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

        Esnaf Engin Çıtlak, “Otobüs sabit halinde dururken şoförü el frenini mi çekmedi ne yaptı bilmiyorum durduğu yerden çöp konteynerine vurdu ve aşağı devam etti. Çöp atmaya gitsek veya başkası olsa büyük bir kaza olurdu” dedi.

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