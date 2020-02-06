İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunda oluşan iltihap sonucu oluşur. Dışarıdan gelen bakteriler mesane, böbrek ve idrar yoluna kadar ulaşır. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen bu hastalık kişiyi oldukça rahatsız eder.

BELİRTİLER NELER?

- Sık idrara çıkma

- İdrar yaparken yanma veya ağrı

- Ateş

- Yorgunluk

- Kötü kokulu idrar

- Karın bölgesi ağrısı

- İdrar da kan

- İdrar tutmada zorluk

- Alt karın bölgesinde ağrı

- Bulantı veya kusma

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

- Antibiyotik idrar yolu enfeksiyonunda ilk izlenen çözümdür. Size uygun olan antibiyotiği doktorunuza danışarak içmelisiniz. Antibiyotik sonrasında iltihap birkaç gün sonra azalmaya başlar. Bunun yanında ek olarak ağrı kesici de içebilirsiniz.

- Bol miktarda su içmek mesaneyi temizlediği için önemlidir.

- İdrar tutmaktan kaçınılması gerekmektedir.

- Su ve bitkisel çayların tüketimi iyi gelir. Fakat kahve, limon suyu ve alkol mesaneyi tahriş ettiğinden dolayı tüketilmemelidir.

- Kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bir besindir. Mesanedeki enfeksiyonu tedavi eder.

- Gebeler, çocuklar ve şeker hastalarında farklı tedaviler uygulandığından dolayı mutlaka doktora gidilmelidir.

Bu yöntemlere rağmen geçmeyen idrar yolu enfeksiyonu için hekime başvurulmalı ve doktorun söylediği uygun yöntemler uygulanmalıdır. Mesanenizde bulunan bakteri türüne göre farklı tedaviler bulunabilir.