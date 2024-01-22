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        Haberler Magazin İdo Tatlıses baba oldu! Bebeklerinin ismi... - Magazin haberleri

        İdo Tatlıses baba oldu

        İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerine kavuştu. Çift, bebeklerine babalarının isimleri olan İbrahim ve Sinan adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:09
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          2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, anne - baba oldu.

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          Büyük heyecan yaşayan ünlü çifti sevenleri hastanede yalnız bırakmadı. İkiliyi ailelerinin yanı sıra yakın arkadaşları da ziyaret etti.

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          İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günler süren isim arayışı babalarının adlarını vermekle son bulmuştu. Çift, bebeklerine İbrahim ve Sinan adını verdi.

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          Böylelikle İbrahim Tatlıses de bir kez daha dede oldu.

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          Yasemin Şefkatli, bebek müjdesini sosyal medya hesabından duyurmuş, eşi İdo ile fotoğrafını; "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notu ile duyurmuştu.

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          Yasemin Şefkatli, bir süre önce yaptığı açıklamada; "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağın söyledi. Doğum Türkiye’de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" demişti.

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