18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Terör örgütü PKK/YPG´nin Suriye´nin kuzeyindeki Deyrizor bölgesinde petrol rafinelerinden elde edilen petrolün muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib´e sevkiyatına engel olması ve rejim güçlerinin M5 karayolunu elinde bulundurması nedeniyle bölge halkı zor günler geçiriyor.
DHA'nın haberie göre, rejimin yoğun saldırıları altında olan kentte, hastaneler ve fırınlarda da akaryakıt sıkıntısı olması yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede 5 ay önce 3 lira olan mazot şimdilerde ise 8 Türk lirasına satılıyor.
'M5 OTOBANI KAPALI OLDUĞU İÇİN MAZOR GELMİYOR'
İdlib´de taşımacılık yapan Ebubekir el Musa "İdlib'de hiç mazot yok. Şimdi kış mevsimindeyiz çok soğuk. M5 otobanı kapalı olduğu için de mazot gelmiyor. Türk devletinin yakıt getirmemizde yardımcı olmasını bekliyoruz. Mazot her şey için gerekli. Türk devletinin burada ezilen insanlara yardım etmesini istiyoruz. Askeri konularda da bize yardım etmesini istiyoruz. Biz Türk devletini destekleriz. İdlib´in tüm yolları kesilmiş durumda, Türkiye'nin Suriye halkına sınırı açmasını istiyoruz. Buradaki halkın kurtarılmasını istiyoruz. Hayat gittikçe pahalılaşıyor. Buradaki insanların işi yok, yaşayacak paraları yok. Türkiye-Suriye sınırındaki kamplar bile rejim tarafından hedef alınıyor" dedi.
'BOMBALANMA KORKUSU VAR'
İdlib´de akaryakıt satışı yapan Ebu Mustafa ise "Şu anda İdlib´e akaryakıt gelmiyor çünkü bütün yollar kapalı. Türkiye üzerinden az da olsa geliyor ancak o günlük hayattaki ihtiyaçlara yetişemiyor. Savaşlar nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Bir an önce bize yardım edilmesini istiyoruz. Savaş uçakları hep tepemizde, sokakta akaryakıt satanlar bile ölüm korkusuyla, yakıt alıp satmıyor çünkü bombalanma korkusu var" diye konuştu.
'PKK ENGELLİYOR'
Terör örgütü PKK/YPG´nin bölgeye akaryakıt aktarımını engellediğini söyleyen Taksi şoförü Ebu Cafer, "Şu anda mazot yok çünkü gelmiyor. Yakıt çok az olduğu için ücretleri çok pahalı. Yakıt sadece Türkiye´den geliyor. PKK/YPG bu bölgeye akaryakıt gönderilmesini engelliyor. Türkiye´nin bu bölgedeki insanlara yardım etmesini istiyorum" dedi.
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