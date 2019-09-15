Motor aşktır, direksiyon duygudur

Maddi paylaşım adil olmalı

Evlilikteki problemlerin çoğunun iki tarafın ailelerini kıyaslaması, maddi sorunlar ve ego savaşlarından kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sorunlar büyük ölçüde senin ailen benim ailem, senin paran benim param gibi konulardan çıkıyor. Bu ego savaşlarına sebep oluyor. Burada en önemli şey evde maddi paylaşımın olması. Bu paylaşımın adil bir şekilde yapılıp yapılmaması sorunlara yol açıyor. Genelde bu paylaşımlarda kadın tarafı hep fedakârlık yapıyor. Geleneksel kültürlerde erkek parayı kadına karşı sopa gibi kullanıyor. Böyle kullandığı için de ilişki bozuluyor” dedi.