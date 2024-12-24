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        İdari para cezalarına zam yapıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, idari para cezalarına zam yaptı. Kararlara göre cezalarda yeni oranlar 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 01:47 Güncelleme: 24.12.2024 - 01:47
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        İdari para cezalarına zam yapıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğ ile, Çevre Kanunu'na aykırılık halinde 2025 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.

        Ticaret Bakanlığı'nın da '6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kararda "Bu Tebliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 33 üncü, 38 inci, 51 inci ve 562 nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574)’nde 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir" ifadeleri yer aldı.

        Kararlara göre cezalarda yeni oranlar 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

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