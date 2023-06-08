OCULUS II: İçerideki Dünya, Dışarıdaki İstanbul sergisi sanatseverlerle buluştu. Görsel İletişim Tasarımı öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar, İstanbul’dan hareketle insan olma deneyiminin evrenselliğini ortaya koyuyor

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OCULUS II: İçerideki Dünya, Dışarıdaki İstanbul, Haliç Sanat Fener Evleri 1’de sanatseverlerle buluştu.

İBB Kültür ve İBB Miras işbirliğiyle gerçekleşen, küratörlüğünü Dr. İpek Yeğinsü, akademik danışmanlığını ise Dr. Balca Arda’nın üstlendiği sergi, Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinin, İstanbul’dan hareketle insan olma deneyiminin evrenselliğini ortaya koyan, farklı tekniklerle üretilmiş çalışmalarını bir araya getiriyor.

Üç alt temadan oluşan sergide İçerideki Dünya bireyin içsel yaşantılarına odaklanırken, Dışarıdaki İstanbul kent estetiği üzerinden görünür hale gelen toplumsal gerçekliklerin izini sürüyor.

Çevrim İçi-Çevrim Dışı ise dijital teknolojilerin kültürel etkilerine eleştirel bir bakış sunuyor.

OCULUS II: İçerideki Dünya, Dışarıdaki İstanbul sergisi, 31 Temmuz’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında ücretsiz olarak görülebiliyor.

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