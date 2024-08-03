İbrahim Yıldız yazdı: Diriliş ve çöküş!

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Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0’lık farklı bir sonuçla yenerek Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Geçen sezonun sorunlu takımı Beşiktaş, lig öncesi gol şov yaparken “Süper Kupa’nın Süper Beşiktaş’ı” övgülerini hak etti. Yeni bir teknik direktörle yola çıkan Siyah-Beyazlılar kadrosunu güçlendirme adına transferler yaptı. Galatasaray karşısına 3 yeni oyuncu ile çıktılar. Savunmada Paulista, orta sahada Silva, forvette Immobile ilk resmi maçta göz doldurdular. Silva toplu –topsuz iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Harika işler yaptı. Olumlu pasların yanı sıra rakip ceza sahasına hızlı girişi ve şut atmayı düşünmesi takımı adına büyük avantaj oldu.

Yeni golcü Immobile, karşılaşmanın ilk 21. Saniyesinde attığı golle tarihe geçti. Süper Kupa’da en erken golü atan golcü penaltıdan attığı golle taraftarlara “bana güvenin” mesajı verdi. Her iki oyuncu ilk maç olmasına rağmen övgüyü hak ettiler. 5-0’lık farklı skor Beşiktaş’ı elbette çok mutlu etti. Sezona güçlü ve iddialı girecekler. Tempoyu yükselttiklerinde şampiyonluğun en önemli adayı olacaklarını gördük. Maçın hakimi olduklarını söylemek gerekir. Galatasaray’a göre daha iyi oynadılar. Pas oyunu, kontra çıkışları yanı sıra daha istekli ve dirençliydiler. Geçen sezonun vasat takımına yeni bir dokunuş çok şeyi değiştirmiş. Siyah-Beyazlılar son dakikaya kadar oyunu bırakmadı. Sürekli golü düşündüler. Galatasaray’a 5 gol atmak öyle kolay bir iş değil. Beşiktaş bunu başardı. Bu sonuç ve oyun Siyah-Beyazlıların yeniden dirilişini ortaya koydu. İlk saniyede gelen gol, taraftarı ve oyuncuları coşturdu. Son ana kadar heyecanlı bir oyun izledik.

İlerleyen haftalarda Beşiktaş’ı daha farklı bir oyun yapısı ile izleyeceğiz. Savunma güvenliği yanı sıra orta alanda topa daha çok hakim olma ve kenarları kullanma taktiği ön plana çıkıyor. Daha çok şut atma ve rakip arkasına sarkma düşünceleri oyun şablonunun göstergesi. Galatasaray, ilk gol sonrası oyundan düştü. Savunma hataları yanı sıra pas yapmada zorlanmaları dikkat çekti. Geçen sezonun şampiyonu yorgunu ve isteksizdi. Fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde kaldılar. Beğenilen orta saha bu kez kötü bir performans sergiledi. Geçişi yapamadılar. Böyle olunca forvette sıkıntı yaşandı. Golcü Icardi sahada yoktu. Neredeyse topa dokunmadan maçı bitirdi. Okan Buruk, takımdaki isteksizliği görmüştür. Takım olarak mücadele eksikliği söz konusu. Bir maçta 5 gol yemek Galatasaray’a yakışmadı. Basit hatalar ve oyundan çabuk kopma farklı skorun yaşanmasına neden oldu. Lig öncesi alınan yenilgi elbette takımı moral olarak etkileyecektir. Üstelik Nelsson’ın kırmızı kart görmesi Sarı-Kırmızılılar adına kötü oldu.

Galatasaray oyundan çabuk düştü. Rakibin üstünlüğünü kabul ettiler. Yapılan değişiklikler de takıma katkı sağlamadı. Tarihe geçecek yenilgi Sarı-Kırmızılı takıma yakışmadı. Yenilen 5 gol şampiyonun çöküşünden başka bir şey değil. Süper Kupa maçı bu sezonun daha farklı geçeceğini gösteriyor. Daha iyi bir oyun izleyeceğiz. Tüm takımlar için bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirdi. Karşılaşmalar zorlu ve mücadeleci geçecektir. Yalnız takımlar için değil, hakemler de bu iyi mücadele içinde yer alacaklar. Atilla Karaoğlan, Avrupa Şampiyonası’ndan etkilenmiş. Gereksiz düdük çalmadı. Futbolcuların faul beklentilerini görmezden geldi. Oyunun hızlı oynanması için çaba gösterdi.