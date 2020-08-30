Taraftarı en çok heyecanlandıran gelişmelerin başında sezon öncesi yapılan transferler gelir. Yeni oyunculara umutla bakılır. Ellerde kağıt-kalem kadrolar yapılır. Taktik, teknik akla ne gelirse sohbetlerin ana konusunu oluşturur. Futbolun bu denli çok sevilmesinin temel nedeni de kurallarının basit, anlaşılır olmasıdır. Dünyanın her yanında, farklı statüdeki insanlar, sosyal durumları ne olursa olsun taraftarlık olgusunda hesapsız kitapsız buluşurlar. Tribün birlikteliği, dostluğu, aynı heyecanı duymak, birlikte sevinmek, üzülmek taraftar olmanın en somut tarifidir.

Sezonun başlamasına az bir süre kala, taraftarlarını en çok sevindiren kulüp Fenerbahçe oldu şüphesiz. Son iki sezonu çok kötü tamamlayan Sarı-Lacivertliler, kelimenin tam anlamıyla “çıldırdı.”

Şu ana kadar 11 oyuncu ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Öğrendiğimiz kadarıyla 3-4 futbolcu daha getirmek için çaba gösteriyorlar.

Emre Belözoğlu'nun direksiyona geçmesiyle, transfer hamlesini en üst seviyeye çıkaran Sarı-Lacivertli takımda nokta atışlar izliyoruz.

Başkan Ali Koç futbolun sorumluluğunu Emre’ye vererek herkesi şaşırtmıştı.

Futbolu yeni bırakan, üstelik oldukça sinirli bir yapıya sahip olan Emre, bu görevi yapabilecek miydi?

Bu endişe sadece Fenerbahçe taraftarında değil, birçok kişide vardı. Fakat; şu ana kadar yapılan transferler başta taraftarı mutlu etti.

Şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler en çok oyuncu alan kulüp olarak dikkat çekti. Bu sezon 40 maçın oynanacağı göz önüne alındığında geniş kadronun önemi ortaya çıkıyor.

Teknik direktörlüğe getirilen Erol Bulut da son yıllarda göreve gelen en genç teknik adam.

Gençlik aşısını tecrübeli oyuncularla harmanlamayı düşünen Fenerbahçe, en sorunlu bölgesi olan savunma için Novak, Gökhan, Caner, Lemos dışında bir stoper daha almaya çalışıyor.

Mert Hakan ve Sosa ile orta sahayı güçlendiren Sarı-Lacivertliler Thiam, Valencia, Sinan’la forveti yeniledi.

Bu kadroya iki de genç oyuncu alarak yeni bir 11 yarattı. Stoper ve golcü için girişimlerin sürdüğünü varsayarsak Fenerbahçe için "Çıldırdı mı?” diye sormak doğru olur.

Elbette eski kadronun yetersizliği ortada. Ancak, bu kadar çok yeni oyuncudan yeni bir takım yaratmak öyle kolay değil. Sezon öncesi yapılan çalışma süresinin az olması en büyük sorun.

İşte, bu sorunu çözecek en önemli kişi teknik direktör Erol Bulut olacak. Genç teknik adam, yeni isimleri ekip olma ortak bilincinde buluşturabilir mi? Bekleyip göreceğiz.

Şurası gerçek ki, yeni sezon oldukça zorlu geçecek. Yoğun maç programı bir yana, Fenerbahçe’nin yarışta olması heyecanı ve kaliteyi artıracaktır.