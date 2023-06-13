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Önümüzde ki hafta yapılacak Futbol Federasyonu Genel Kurulu öncesi başkanlık yarışı netleşti. Halen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Büyükekşi başkanlık için imza toplayan tek isim oldu. 15 Haziran'a kadar bir başka aday çıkmaz ise Büyükekşi yarışa tek başına girecek. Pazartesi günü yapılan Kulüpler Birliği toplantısında çoğunluk Mehmet Büyükekşi’den yana tavır aldı. Kulislerde; Servet Yardımcı, Murat Aksu, Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Ağaoğlu isimleri konuşulsa da adı geçenler net bir girişimde bulunmadı. Kulüpler Birliği toplantısında, Süper Lig kulüplerinden Giresunspor ve Ümraniyespor’un düşmenin kaldırılması yönündeki teklifleri de kabul görmedi. Futbol Federasyonun düşmeyle ilgili düşüncesi de Kulüpler Birliği’nde alınan kararla örtüşüyordu.

BÜYÜKEKŞİ “TECRÜBE KAZANDIK” DİYOR Bir süredir, kulüpleri ziyaret eden Büyükekşi gelecek ile ilgili olarak düşüncelerini de açıklamıştı. Büyükekşi öncelikle, yabancı kuralının kulüplerin isteği doğrultusunda 8+3 olarak devam edeceğini netleştirdi. Spor akademilerine yeni bir düzen getirileceğini vurgulayan Büyükekşi, altyapılardan oyuncu yetiştirmenin futbolumuzun geleceğini kurtaracağını da vurgulamıştı. Bir yıllık görev süresince tecrübe kazandıklarını, sorunların üstesinden gelecek projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Büyükekşi oldukça iddialı olduğunu da ifade etti. Şampiyonlar Ligi finali organizasyonun başarılı geçmesi Büyükekşi’ye artı puan olarak yazıldı. Bir başka yenilik ise yeni sezonda VAR’ın ofsayt çizgisiyle ilgili kararı, statlarda izlenebilecek. Ankara’da yapılacak genel kurul sonrası, yeni sezon planları da açıklanacak. Transfer yönetmenliğinden, liglerin başlama tarihine kadar birçok ayrıntı masaya yatırılacak. Merkez Hakem Kurulu başta olmak üzere tüm kurullar yeniden şekillenecek. Mehmet Büyükekşi yeniden başkanlığa seçilirse, kulüplerin en büyük beklentisi olan yayın gelirlerinin artırımı için de girişimde bulunacak.

KUNTZ KALACAK MI? Bir başka beklenti ise Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü konusu olacak. Avrupa Şampiyonası eleme maçları Letonya ve Galler ile yapılacak karşılaşmalar ile başlıyor. Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz’un geleceği bu iki maçta alınacak sonuçlara göre belirlenecek. Kulislerde en çok konuşulan Kuntz’un göreve devam edip etmeyeceği. Öğrendiğimize göre, Abdullah Avcı ile bir ön görüşme yapıldı. Seçimin ardından teknik direktörlük konusu da netlik kazanacak.

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