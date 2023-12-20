İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!

İstanbulspor Yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Futbolcular soyunma odasına gitti ve maç yarıda kaldı.

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Türk sporundaki krizi ve maçta yaşananları değerlendirdi.

Sonra ne oldu?

Türkiye’nin olduğu kadar Dünyanın da gündemine gelen olay sonrası birçok gelişme yaşandı.

Sekiz gün arayla meydana gelen bu olay, futbolun geleceği açısından soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

İstanbulsporlulara göre olay ceza sahası içerisinde faul hatta penaltıydı.

İtirazlar sonrası VAR devreye girdi. Pozisyonda faul olmadığı kararını vererek Ali Şansalan’ın kararını destekledi.

Trabzonspor ceza sahası önünde, hatta çizginin içerisinde İstanbulspor’lu oyuncu Loshaj, Trabzonspor’lu Mendy’ tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan, pozisyonu “ çarpışma” gerekçisi ile devam ettirdi. Devamında Trabzonspor Onuachu ile ikinci golü attı.

Ne yazık ki, suçun cezasız kaldığı bir ortam yaşıyoruz.

Sayısız örnekleri saymak mümkün. İşin geldiği nokta sorunludur. Futbol Federasyonu birçok konuda adaleti sağlama, tarafsızlık ilkesini uygulamada eleştirilerin hedefi olmuştur.

Sahadan çekilme olayı, futbol adına üzücüdür.

Hangi gerekçe ile olursa olsun oyunun sahada futbolcular tarafından sonuçlandırılması ideal sonuçtur.

Görüyoruz ki; kaos ortamında, ligin sürdürebilmesi son derece sorunlu hale gelmiştir.

Oyunu geliştirmek, seyir zevkini yükseltmek, eğlenceli hale getirmek yerine her gün yeni bir olayla karşı karşıyayız.

Yönetmenin de bir bilim olduğu gerçeği ile yüzleşmek zorundayız. Sürekli, eleştirmek, suçlamak bir yönetim biçimi olamaz.

Federasyondan, kulüplere herkes futbolu rahat bırakmalı. Yapılan eylemler başta futbolculara elbette taraftara da haksızlıktır.

Türk futbolunun marka değeri bu anlayış ile yükseltilemez.