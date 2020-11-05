Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere’nin güçlü takımı Manchester United’ı yenerek elde edilmesi güç bir başarıya imza attı.
Paris Saint-Germain ve Leipzig maçlarında da iyi futbol oynayan Başakşehir puan alamamıştı. Aslında gruplar açıklandığında çok zor olduğu bir gerçekti. Hatta Başakşehir’e hiç şans verilmiyordu. Gerçekten de güçlü takımlardı rakipleri. Bu anlamda alınan galibiyet büyük önem taşıyor. İngiltere’nin iyi takımlarından birini yenmek, pozisyon vermemek öyle kolay bir iş değil.
Şurası bir gerçek ki, iyi oyun oynamak için ne kadar tecrübeli oyunculara sahip olsanız da, takım oyunu ve taktik de bu senaryonun olmazsa olmazı.
Okan Buruk, iyi şeyler yapmaya devam ediyor diyebiliriz. Eldeki kadroyu kullanması, oyun kurgusu ve rakibe göre taktik düşüncesi ortada.
İngiliz ekibi, İstanbul’a gelirken bu denli güçlü bir takım beklemiyordu belki de. Özellikle ilk yarı sahada oynayan, göze hoş gelen hareketler yapan, pozisyon bulan, iki güzel gol atan bir Başakşehir vardı.
Futbolumuz adına alınan bu sonuç elbette gurur verici. Türk futbolunun yükselişini bu tür maçlar da alınan sonuçlar belirleyecek mutlak. Yeter ki, iyi kadro kurmak ve boşa para harcamamak gerekiyor. Bunu Başakşehir gerçekleştirmeyi biliyor.
Karşılaşmayı ilk yarı attığı gollerle kazanan Başakşehir, ikinci yarı galibiyetin verdiği koruma iç güdüsü ile daha korumacıydı. Sahasından fazla çıkmadı. Baskı yemeyi göze aldı. Top daha çok rakip takımdaydı. Fakat tüm bu baskıya karşın pozisyon vermediler.
Aslında ilk yarıyı değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü futbol adına her şey vardı. Rakibi kontrol etme, boş alanları görme, uzun toplarla savunma arkasına kaçma düşüncesi dört dörtlüktü.
Karşılaşmada öne çıkan oyuncular vardı elbette. Bunlardan birisi ve önemlisi elbette Demba Ba’ydı.
Attığı gol ve ikinci golde ki topu Visca’ya bırakması futbol tecrübesini ortaya koydu. Tek başına savunmayı zorlayan Demba Ba ilerleyen yaşına rağmen fizik gücü ile de dikkat çekti. Her hareketi futbol adına harikaydı.
Bir başka isim ise Rafael’di. Savunmanın emniyet kilidi gibiydi. Her an her yerdeydi. Toplara vurdurmadı. Büyük mücadele gösterdi. Kazandığı toplar, bireysel çabası, geçit vermeyen davranışları övgüye değerdi.
Başakşehir, sezona kötü başlasa da büyük takım olduğunu ortaya koydu. Son maçlarda bunu gördük. Mücadeleden vazgeçmedikleri sürece kolay kolay pes etmeyeceklerdir. Teknik özellikli, iyi pas yapan, uzun toplarla sahayı derinlemesine oynayan, rakibin dengesini bozan oyun anlayışları göze hoş gelen hareketlerdi.
Bu sonuç, Başakşehir adına olduğu kadar futbolumuz adına da sevindiricidir. Morale ihtiyacımız olduğu bir anda gelen bu skor büyük değer taşıyor.
İngiliz ekibi Manchester United İstanbul’da hep kabus yaşıyor. Daha önce de Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybetmişti. Bu da işin bir başka ilginç notu.
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