Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses geçirdiği kazalarla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren İmparator lakaplı şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu. Tatlıses'in hayranları "İbrahim Tatlıses öldü mü?" sorusuna yanıt ararken ünlü sanatçıya ilişkin böyle bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıktı. İşte, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında merak edilenler... İBRAHİM TATLISES'E NE OLDU? Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

İBRAHİM TATLISES ÖLDÜ MÜ? 1 Ocak 1952 yılında dünyaya gelen İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazalarla gündeme geldi. Sosyal medyada, 70 yaşınaki usta sanatçının öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. İbrahim Tatlıses hakkındaki iddialar doğru değildir. İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU NASIL? Kazanın ardından araç içerisinde mahsur kalan Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Tatlıses'in ilk sözleri "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız." oldu. Ünlü sanatçının sağlık durumunun şuan iyi olduğu biliniyor.